Коронавірус в Україні оновив зимовий максимум заражень за добу

https://racurs.ua/ua/n166024-koronavirus-v-ukrayini-onovyv-zymovyy-maksymum-zarajen-za-dobu.html

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На коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу захворіли 22 тис. 473 людини. Серед них 2 тис. 838 дітей і 535 медпрацівників.

У лікарні потрапили з ковідом 2 тис. 608 осіб, зафіксовано 136 летальних випадків.

Другий день поспіль кількість нових заражень перевищує максимальний показник зими 2021−2022 років. Перед цим добовий показник захворюваності у 20 тис. випадків фіксувався в Україні наприкінці листопада 2021 року. 21 січня в МОЗ повідомили про 20 тис. 156 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 842 тис. 11 осіб, летальних випадків — 99 129.

Найбільше нових хворих на Львівщині — 3 тис. 293, Івано-Франківщині — 2 тис. 284, Києві — 1 тис. 744 і Сумщині — 1 тис. 355.

За добу 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 тис. 848 людей, другу дозу — 32 тис. 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу — 25 тис. 851 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 141 тис. 199 людей, з них отримали першу дозу — 15 млн 141 тис. 197, отримали дві дози — 14 млн 443 тис. 593 людини, отримали додаткову дозу — 12 тис. 689 людей, бустерну дозу — 193 тис. 211 людей. Загалом проведено 29 млн 790 тис. 690 щеплень.

Через новий спалах ковіду вже майже у 10 регіонах України оголошено попереджувальний до червоного помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. На Прикарпатті з 24 січня почнуть діяти карантинні обмеження «червоної» зони.