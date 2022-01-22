Коронавирус в Украине обновил зимний максимум заражений в сутки

https://racurs.ua/n166024-koronavirus-v-ukraine-obnovil-zimniy-maksimum-zarajeniy-v-sutki.html

Ракурс

Короновирусной болезнью COVID-19 в Украине за сутки заболели 22 тыс. 473 человека. Среди них 2 тыс. 838 детей и 535 медработников.

В больницы попали с ковидом 2 тыс. 608 человек, зафиксировано 136 летальных исходов.

Второй день подряд число новых заражений превышает максимальный показатель зимы 2021−2022 годов. До этого суточный показатель заболеваемости в 20 тыс. случаев фиксировался в Украине в конце ноября 2021 года. 21 января в Минздраве сообщили о 20 тыс. 156 новых случаях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 842 тыс. 11 человек, летальных исходов — 99 тыс. 129.

Больше всего новых больных во Львовской области — 3 тыс. 293, Ивано-Франковской области — 2 тыс. 284, Киеве — 1 тыс. 744 и на Сумщине — 1 тыс. 355.

За сутки 91 тыс. 310 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 тыс. 848 человек, вторую дозу — 32 тыс. 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу — 25 тыс. 851 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 млн 141 тыс. 199 человек, из них получили первую дозу — 15 млн 141 тыс. 197, получили две дозы — 14 млн 443 тыс. 593 человека, получили дополнительную дозу — 12 тыс. 689 человек, бустерную дозу — 193 тыс. 211 человек. В общей сложности проведено 29 млн 790 тыс. 690 прививок.

Из-за новой вспышки ковида уже почти в 10 регионах Украины объявлен предупреждающий к красному оранжевый уровень эпидемической опасности. На Прикарпатье с 24 января начнут действовать карантинные ограничения «красной» зоны.