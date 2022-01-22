Зеленский ввел действие «крымские» санкции СНБО (СПИСОК)https://racurs.ua/n166023-zelenskiy-vvel-deystvie-krymskie-sankcii-snbo-spisok.htmlРакурс
Владимир Зеленский 21 января подписал сразу четыре указа о введении санкций, утвержденных 30 декабря СНБО.
Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года.
Под санкции попали 24 предприятия. Для них были введены одинаковые ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
Зеленский также ввел в действие решение СНБО по санкциям против крымских чиновников и российских судей сроком на пять лет, сообщила пресс-служба главы государства.
Кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку необходимо обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других санкций.
МИД проинформирует «компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и будет просить о внедрении аналогичных ограничительных мер».
Сообщается, что в список персональных санкций вошли 18 судей РФ. Согласно указу, ограничения предусматривают блокирование активов, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Срок применения санкций составляет пять лет.
Также санкции введены против российских чиновников, ныне проживающих на территории оккупированного Крыма: 52 человека попали в список ограничений.
В частности, вводятся санкции против известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. СНБО заблокировал активы Лебедева в Украине и запретил выводить капиталы за пределы страны в течение пяти лет.
Кроме Лебедева под санкции также попали:
- пятеро граждан Австрии, управляющих архитектурным бюро COOP, которое строило театр в Севастополе (Кригер Гаральд, Отт Александер, Прикс Вольф Дитер, Просниг Маркус и Шмидт Бенджамин);
- архитектор и гражданка ФРГ Шмидбаур-Фольк Каролин;
- российские юрлица, включая Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и московский Научно-исследовательский институт диагностики;
- многие крымские чиновники, в том числе заместитель так называемого министра внутренних дел по Республике Крым — начальник полиции Алексей Дмитриев.