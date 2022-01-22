Зеленский ввел действие «крымские» санкции СНБО

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Владимир Зеленский 21 января подписал сразу четыре указа о введении санкций, утвержденных 30 декабря СНБО.

Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года.

Под санкции попали 24 предприятия. Для них были введены одинаковые ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Зеленский также ввел в действие решение СНБО по санкциям против крымских чиновников и российских судей сроком на пять лет, сообщила пресс-служба главы государства.

Кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку необходимо обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других санкций.

МИД проинформирует «компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и будет просить о внедрении аналогичных ограничительных мер».

Сообщается, что в список персональных санкций вошли 18 судей РФ. Согласно указу, ограничения предусматривают блокирование активов, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Срок применения санкций составляет пять лет.

Также санкции введены против российских чиновников, ныне проживающих на территории оккупированного Крыма: 52 человека попали в список ограничений.

В частности, вводятся санкции против известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. СНБО заблокировал активы Лебедева в Украине и запретил выводить капиталы за пределы страны в течение пяти лет.

Кроме Лебедева под санкции также попали: