Зеленський увів в дію "кримські" санкції РНБО

https://racurs.ua/ua/n166023-zelenskyy-uviv-v-diu-krymski-sankciyi-rnbo-spysok.html

Ракурс

Володимир Зеленський 21 січня підписав одразу чотири укази про запровадження санкцій, затверджених 30 грудня РНБО.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій ухвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 30 грудня 2021 року.

Під санкції потрапили 24 підприємства. Для них запроваджено однакові обмеження. Зокрема, це блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання чи зупинення ліцензій та документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Зеленський також ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти кримських чиновників та російських суддів терміном на п’ять років, повідомила прес-служба глави держави.

Кабінету міністрів, Службі безпеки та Національному банку необхідно забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

МЗС проінформує «компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій та порушить перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів».

Повідомляється, що до списку персональних санкцій потрапило 18 суддів РФ. Відповідно до указу, обмеження передбачають блокування активів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, запобігання виведенню капіталів за межі України. Термін застосування санкцій складає п’ять років.

Також санкції запроваджено проти російських чиновників, які нині проживають на території окупованого Криму: 52 особи потрапили до списку обмежень.

Зокрема, вводяться санкції проти відомого російського дизайнера та блогера Артемія Лебедєва. РНБО заблокувала активи Лебедєва в Україні та заборонила виводити капітали за межі країни упродовж п’яти років.

Окрім Лебедєва, під санкції також потрапили: