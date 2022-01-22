Уважение Путину, Крым не вернется, Грузия вне НАТО – заявления главы ВМС Германии

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Германия еще раз высказала свою отдельную позицию по отношению к России и ее вероятной агрессии.

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Об этом он сказал на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. Слова военного приводит «Зеркало недели».

Что касается случившегося в Украине: Крымский остров потерян, он никогда не вернется. Это факт, — сказал Шенбах.

Адмирал сообщил, что для вступления Украины в НАТО необходимо отвечать всем требованиям Альянса, а «в настоящее время это невозможно из-за оккупации».

По крайней мере, оккупированный Донбасс российской армией или теми, кого они называют ополченцами, — сказал вице-адмирал.

Шенбах изложил и свою позицию по отношению к Грузии. Ее членство в Альянсе он считает неразумным, хотя эта страна и отвечает всем критериям.

Это не то же, что и с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них, — сказал глава ВМС.

Шенбах считает, что в НАТО не должны давать России право голоса, поскольку цель Путина — не «маленькая полоска украинской земли», а раскол Евросоюза и «возобновление уважения». Немецкий военный считает, что президент РФ этого, «вероятно, даже заслуживает».

Россия — старая страна, Россия — важная страна… Нам нужна Россия. Это великая страна, но эта страна не является демократией по нашему мнению. Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это тоже касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы, — сказал глава ВМС Германии.



Между тем, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается в необходимости исключать Россию из SWIFT. Речь идет о международной межбанковской системе передачи информации и осуществления платежей.

Такое решение, по ее словам, может быть сильнейшим ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно действенным, сказала Бербок в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.