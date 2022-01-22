Шварценеггер совершил ДТП с пострадавшими — его джип заехал на другой автомобиль, фото - TMZ

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Ракурс

Актер Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию на своем внедорожнике.

Как сообщает TMZ, в Лос-Анджелесе внедорожник Yukon, которым управлял актер, столкнулся с автомобилем Toyota Prius и заехал на его крышу.

Шварценеггер не пострадал. Женщину, управлявшую легковым автомобилем, отвезли в больницу. По словам очевидцев происшествия, это было похоже на трюк в кино. У пострадавшей женщины сильно кровоточила голова.

Сам Арни глубоко озабочен ранением женщины. Он рассказал, что хочет лично посетить ее в больнице. ДТП произошло в нескольких километрах от дома актера.

Также в это ДТП попал автомобиль Porsche. По данным полиции, именно известный актер спровоцировал аварию — он поворачивая влево, когда соответствующая стрелка светофора светилась красным.

Шварценеггер — семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии.

Источник: TMZ