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Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими - його джип заїхав на інше авто, фото - TMZ

Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими — його джип заїхав на інше авто (ФОТО)

22 січ 2022, 12:20
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Актор Арнольд Шварценеггер потрапив в автомобільну аварію на своєму позашляховику.

Як повідомляє TMZ, у Лос-Анджелесі позашляховик Yukon, яким керував актор, зіштовхнувся з автомобілем Toyota Prius та заїхав на його дах.

Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими - його джип заїхав на інше авто, фото - TMZ

Шварценеггер не постраждав. Жінку, яка керувала легковим автомобілем, відвезли в лікарню. За словами очевидців події, це було схоже на трюк у кіно. У постраждалої жінки сильно кровоточила голова.

Сам Арні глибоко стурбований пораненою жінкою. Він розповів виданню, що хоче особисто відвідати її у лікарні. ДТП сталася за декілька кілометрів від будинку актора.

Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими - його джип заїхав на інше авто, фото - TMZ

Також у цю ДТП потрапив автомобіль Porsche. За даними поліції, саме відомий актор спровокував ДТП — повертаючи ліворуч коли відповідна стрілка світлофору світилася червоним.

Шварценеггер — семиразовий володар титулу «Містер Олімпія», бодібілдер, актор та колишній губернатор Каліфорнії.

Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими - його джип заїхав на інше авто, фото - TMZ


Шварценеггер скоїв ДТП з постраждалими - його джип заїхав на інше авто, фото - TMZ

Джерело: TMZ

Джерело: Ракурс


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