Нова хвиля ковіду масово закриває школи в Україні

https://racurs.ua/ua/n166031-nova-hvylya-kovidu-masovo-zakryvaie-shkoly-v-ukrayini.html

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Школи Києва наразі працюють у звичайному режимі, адже захворюваність на коронавірус серед дітей не є критичною.

Утім, приблизно тисяча класів у різних навчальних закладах столиці перейшла на карантин через новий спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив сайту КМДА, що Київ перебуває в жовтій карантинній зоні, але керівництво шкіл може ухвалювати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу виходячи з ситуації із захворюваністю.

Мондриївський підтвердив зростання захворюваності серед школярів. Наразі в Києві з 320 тис. учнів та вчителів хворіють 1,5 тис.

Через це на дистанційку відправили дві школи і майже тисячу класів.

Сьогодні МОЗ повідомив, що за останню добу коронавірус діагностували у 2 тис. 838 дітей.

З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України переходять на дистанційне навчання.

В Ужгороді з 24 січня до 7 лютого школи переходять на дистанційне навчання. Карантин з дистанційною формою навчання стосується також міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Львів з 24 січня відправляє на карантин учнів 5−11 класів. Дистанційка триватиме — до 7 лютого. У понеділок, 24 січня, можуть запровадити карантин і щодо молодших класів. При цьому позашкільна освіта з 24 січня також перейде на дистанційну форму.

У Чернівецькій областях карантин оголосили 20 січня з 24 січня до 7 лютого. У Сумській області учні 5−11 класів й вихованці закладів позашкільної освіти переходять на дистанційне навчання до 4 лютого включно.