Жадан і його собаки переспівали знаменитий хіт “Братів Гадюкіних”, скріншот

https://racurs.ua/ua/n166030-jadan-i-sobaky-perespivaly-znamenytyy-hit-brativ-gadukinyh-video.html

Ракурс

Гурт «Жадан і собаки» випустив новий кліп на кавер пісні гурту «Брати Гадюкіни».

22 січня у мережі з’явилося відео на пісню «Наркомани на городі». Це легендарний хіт 1980-х років. Сергій Жадан у Фейсбук пояснив, що кліп презентували умисно до Дня собороності України, адже тепер до пісні дотичними будуть гурти зі Львова та Харкова.

На початку і в кінці відео гурт «Жадан і собаки» зустрічається із «Братами», які розповідають історію створення своєї пісні.

Дорогі брати і сестри, до вашої уваги собача версія легендарного гіта «Братів Гадюкіних». Пісня, що свого часу, наприкінці 80-х, підірвала вітчизняний медіаетер, ставши правдивим гімном покоління правдорубів та демократів, нині отримує друге дихання, продовжуючи бентежити неспокійні серця. Тішимось, що цей трек виходить саме сьогодні, на День соборності України, утверджуючи таким чином неподільність українських грувів та рифів — від Харкова до Львова! — підписали «Собаки» відео.



А такою була оригінальна версія пісні у виконанні «Братів Гадюкіних»: