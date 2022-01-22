«Жадан и собаки» перепели знаменитый хит «Братьев Гадюкиных», скриншот видео

https://racurs.ua/n166030-jadan-i-sobaki-perepeli-znamenityy-hit-bratev-gadukinyh-video.html

Ракурс

Группа «Жадан и собаки» выпустила новый клип на кавер песни группы «Братья Гадюкины».

22 января в сети появилось видео на песню «Наркоманы на городе». Это легендарный хит 1980-х годов. Сергей Жадан в соцсетях пояснил, что клип презентовали умышленно ко Дню соборности Украины, ведь теперь к песне причастны группы из Львова и Харькова.

В начале и конце видео группа «Жадан и собаки» встречается с «Братами», рассказывающими историю создания своей песни.

Дорогие братья и сестры, вашему вниманию «собачья» версия легендарного хита «Братьев Гадюкиных». Песня, в свое время, в конце 80-х, взорвавшая отечественный медиаэфир, став правдивым гимном поколения правдорубов и демократов, сейчас получает второе дыхание, продолжая смущать беспокойные сердца. Радуемся, что этот трек выходит сегодня, на День соборности Украины, утверждая таким образом неделимость украинских грувов и рифов — от Харькова до Львова! — подписали «Собаки» видео.



А такова была оригинальная версия песни в исполнении «Братьев Гадюкиных»: