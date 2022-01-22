Новая волна ковида массово закрывает школы в Украине

https://racurs.ua/n166031-novaya-volna-kovida-massovo-zakryvaet-shkoly-v-ukraine.html

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Школы Киева сейчас работают в обычном режиме, поскольку заболеваемость коронавирусом среди детей не является критичной.

Впрочем, примерно тысяча классов в разных учебных заведениях столицы перешла на карантин из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил сайту КГГА, что Киев находится в желтой карантинной зоне, но руководство школ может принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса исходя из ситуации с заболеваемостью.

Мондриевский подтвердил рост заболеваемости среди школьников. Сейчас в Киеве из 320 тыс. учащихся и учителей болеют 1,5 тыс.

Поэтому на дистанционку ​​отправили две школы и почти тысячу классов.

Сегодня Минздрав сообщил, что за последние сутки коронавирус диагностировали у 2 тыс. 838 детей.

С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины переходят на дистанционное обучение.

В Ужгороде с 24 января по 7 февраля школы переходят на дистанционное обучение. Карантин с дистанционной формой обучения относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Львов с 24 января отправляет на карантин учащихся 5−11 классов. Дистанционка продлится до 7 февраля. В понедельник, 24 января, могут ввести карантин и в отношении младших классов. При этом внешкольное образование с 24 января перейдет на дистанционную форму.

В Черновицкой областях карантин объявили 20 января с 24 января по 7 февраля. В Сумской области ученики 5−11 классов и воспитанники заведений внешкольного образования переходят на дистанционное обучение до 4 февраля включительно.