За Путина вступился премьер Баварии, в Киеве ответили

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Заявления о необходимости искать компромиссы с Россией и нецелесообразности принятия Украины в НАТО звучат из Германии почти каждый день.

В субботу, 22 января, прогремел скандал по поводу высказываний главы ВМС Германии об «потерянном для Украины Крыме» и «уважении к Путину» (после чего глава ВМС уволился). 23 января на эту тему высказался один из самых влиятельных немецких политиков, один из лидеров ХДС-ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он выступил против антироссийских санкций.

С одной стороны, эти санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны они часто не меньше вредят нам. К примеру, отключение России от денежной системы SWIFT. Закрытие газопровода «Северный поток-2» или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений, — заявил Зедер.

Кроме того, он выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

По-моему, расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня, — заявил премьер Баварии.

Зедер считает, что Россия — не враг Европы, поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой.

Россия есть и останется великой державой. Мы крепко закреплены на Западе, но должны поддерживать связь с Москвой, даже если это всегда вызов, — сказал Зедер.

На это заявление оперативно отреагировал МИД Украины. Киев считает, что слова премьера Баварии «вредят двусторонним отношениям и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы».

В комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко относительно высказываний премьер-министра Баварии говорится о разочаровании и разрушении единства в сдерживании России. Киев уверен, что подыгрывать РФ — это взрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом.

Господин Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей. Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия — это «сложный партнер, но не враг Европы», то напоминаем о целом откровенно враждебных действиях Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации немецкого общества, говорится в комментарии МИД.



Напомним, что командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями об украинском Крыме. МИД Украины вызвал немецкого посла по поводу заявлений экс-главы ВМС и обнародовал резкое заявление.

Источники: Frankfurter Allgemeine Zeitung, МИД