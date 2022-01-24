В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: vperemen.com

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 23 января, зафиксировали еще 12 тыс. 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 1 тыс. 826 детей и 224 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 836 человек, выздоровели 2 тыс. 430 больных. От осложнений коронавируса за сутки умерли 67 человек.

За сутки были проведены 50 тыс. 680 тестирований на коронавирус.

Прививки от COVID-19 23 января получили 22 тыс. 541 человек. Из них:

первую дозу получили 8 тыс. 280 человек;

вторую дозу получили 8 тыс. 835 человек;

дополнительную дозу получили 87 человек;

бустерную дозу получили 5 тыс. 339 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 3 млн 870 тыс. 370 человек;

выздоровели 3 млн 585 тыс. 338 человек;

умерли 99 тыс. 282 человека;

привиты 15 млн 164 тыс. 118 человек (из них первую дозу получили 15 млн 164 тыс. 116 человек, две дозы — 14 млн 466 тыс. 84 человека, дополнительную дозу — 13 тыс. 108 человек, бустерную дозу — 208 тыс. 784 человека).

Напомним, в ВОЗ считают, что последствия активного распространения штамма «Омикрон» могут привести к завершению эпидемии коронавируса в Европе.