В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 перевел пандемию COVID-19 в новую фазу и может положить конец ей в Европе.

Об этом вчера, 23 января, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге, сообщает France24.

Вероятно, что регион движется в своего рода финал пандемии, — подчеркнул Клюге, добавив, что штамм «Омикрон» может заразить 60% европейцев до марта.

По его словам, после нынешней волны «Омикрона» в течение нескольких недель или месяцев будет существовать глобальный иммунитет — благодаря вакцине или тому, что люди получат иммунитет в результате инфицирования, а также из-за сезонного снижения заболеваемости.

Мы ожидаем, что наступит период затишья, прежде чем COVID-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия тоже вернется, — отметил Клюге.

Подобный оптимизм 23 января выразил и известный американский иммунолог Энтони Фаучи по поводу ситуации в США.

Кроме того, о резком снижении количества случаев заболевания в регионе сообщил офис ВОЗ для Африки после достижения пика четвертой волной коронавируса, в которой доминирует «Омикрон».

Вариант «Омикрон», как показали исследования, более заразен, чем предыдущий распространенный вариант «Дельта», но обычно приводит к менее тяжелой инфекции среди вакцинированных людей. Он порождает надежду на то, что COVID-19 начинает переходить от пандемии к более управляемой эндемической болезни, похожей на сезонный грипп.

Но Клюге предупреждает, что еще слишком рано считать COVID-19 эндемичным.

Много говорят об эндемичности, но эндемичность означает… что можно предположить, что произойдет. Этот вирус уже не раз удивлял нас, поэтому мы должны быть очень осторожны, — подчеркнул он.

Источник: France24