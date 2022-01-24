В Украину прибыла вторая партия оружия из США, фото: Алексей Резников

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Ракурс

В Киев прибыл самолет с 80 тоннами оружия. Это вторая партия помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 млн. дол.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об этом вчера, 23 января, вечером на своей странице в Твиттере.

Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! — подчеркнул Резников, опубликовав фотоснимки прибывшего груза.

И это еще не конец, — добавил министр.

Администрация президента США Джо Байдена в декабре 2021 года утвердила предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 млн дол. США. Первая партия в рамках этого пакета, включавшая более 90 тонн летального оружия, прибыла в Украину 22 января.

Напомним, недавно стало известно, что Вашингтон подтвердил намерение передать Украине боевые вертолеты Ми-17.