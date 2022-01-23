Феодосиев день отмечают 24 января. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n166076-feodosiev-den-otmechaut-24-yanvarya-tradicii-i-primety.html

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Православная церковь 24 января чтит память преподобного Феодосия Великого, который был христианским святым и основателем монашества в Палестине.

В народе этот день назывался Феодосиево тепло или Феодосиев день. Украинцы верили, что надо в этот день выгонять из дома нечистую силу, так называемую трясовицу, потому что она портила погоду. Для этого в дом напускали разную вонь, дым и таким образом прогоняли трясовицу. Также люди в этот день парились в бане, чтобы оздоровить организм.

Народные приметы на 24 января:

В лесу слышно эхо — будут морозы.

Овцы громко блеют и всем стадом забиваются в угол — скоро погода испортится.

Если корова трясет ногами — ждите холода.

На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.

Также 24 января в Украине отмечается День внешней разведки. Эта Служба была создана указом президента Украины от 14 октября 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности Украины. Также известно, что именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки.

В мире 24 января отмечают День изменить жизнь питомца, День комплимента, День пивной банки и День смеха.

24 января в истории:

1848 год — в Калифорнии Джеймс Маршал нашел большой золотой слиток, что дало толчок «золотой лихорадки».

1861 год — в Петербурге вышел первый номер украинского ежемесячника «Основа».

1918 год — в ночь с 24 на 25 января провозгласили независимость Украины.

1942 год — в Коми АССР началось первое в истории ГУЛАГа восстание заключенных.

2015 год — боевики ДНР обстреляли ракетами Мариуполь, в результате чего погибли 30 человек.

Напомним, в мае 2021 года Кабинет министров согласовал проект президентского указа о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.