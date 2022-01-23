Феодосіїв день відзначають 24 січня. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n166076-feodosiyiv-den-vidznachaut-24-sichnya-tradyciyi-ta-prykmety.html

Ракурс

Православна церква 24 січня вшановує пам’ять преподобного Феодосія Великого, який був християнським святим та засновником чернецтва в Палестині.

У народі цей день називався Феодосієве тепло або Феодосіїв день. Українці вірили, що треба цього дня виганяти з будинку нечисту силу, так звану трясовицю, бо вона псувала погоду. Для цього в дім напускали різний сморід та дим і таким чином проганяли трясовицю. Також люди цього дня парилися в лазні, щоб оздоровити організм.

Народні прикмети на 24 січня:

У лісі чути відлуння — будуть морози.

Вівці голосно бекають і всім стадом забиваються в кут — незабаром погода зіпсується.

Якщо корова трясе ногами — чекайте холоду.

На дахах висять бурульки — лютий буде теплим.

Також 24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки. Ця Служба була створена указом президента України від 14 жовтня 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки України. Також відомо, що саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

У світі 24 січня відзначають День змінити життя вихованця, День компліменту, День пивної банки та День сміху.

24 січня в історії:

1848 рік — у Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх «золотої лихоманки».

1861 рік — у Петербурзі вийшов перший номер українського щомісячника «Основа».

1918 рік — у ніч з 24 на 25 січня проголосили незалежність України.

1942 рік — в Комі АРСР почалось перше в історії ГУЛАГу повстання ув’язнених.

2015 рік — бойовики ДНР обстріляли ракетами Маріуполь, внаслідок чого загинули 30 осіб.

Нагадаємо, у травні 2021 року Кабінет міністрів погодив проект президентського указу щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг.