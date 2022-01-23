Лідером мавп в Японії вперше за 70 років стала самка

Японська макака. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/ua/n166075-liderom-mavp-v-yaponiyi-vpershe-za-70-rokiv-stala-samka.html

Ракурс

Дев’ятирічна самка японської макаки несподівано стала лідером місцевих мавп в Японії.

Молода самка, яка живе в заповіднику на півдні Японії, захопила контроль над величезною зграєю японських макак. Вчені заявляють, що ця мавпа стала першою самкою-лідером за 70 років існування заповідника. Неординарна подія відбулася в природничому зоологічному саду «Такасакіяма». Про це повідомляє Live Science.

Самка на ім’я Якеї стала лідером зграї в якій числяться 677 макак. Конкурентами у боротьбі за владу виступали її матір та четверо самців. Якеї зуміла повалити 31-річного самця Нанчу, який був лідером макак останніх п’ять років.

За словами наукового співробітника Японського товариства сприяння науці Ю Кайгайші, для японських макак звично проводити жорстку боротьбу за владу. Але перемога Якеї в боротьбі за лідерство стала несподіванкою не лише для працівників заповідника, але й для наукової спільноти. Вчений розповів, що після захоплення влади в зграї самка почала проявляти традиційно чоловічу поведінку.

Однак науковці не вірять, що влада Якеї в зграї триватиме довго. Її лідерство вже перебуває під загрозою, бо почався шлюбний сезон. У перспективі самку лідера може повалити самець, який за нею доглядає.

Як відомо, у японських макак суворе ієрархічна спільнота. Тварини більш високого рангу отримують більший доступ до їжі та можуть вибирати будь-яких партнерів для спарювання.

Нагадаємо, один зі стартапів відомого американського бізнесмена та винахідника Ілона Маска за допомогою нейрочіпа навчили мавпу грати у комп’ютерну гру «силою думки».

Джерело: Live Science