Унікальний матеріал для лікування зламаних кісток створили вчені

Створили унікальний матеріал для лікування зламаних кісток. Фото: hsmedia.ru

https://racurs.ua/ua/n166074-unikalnyy-material-dlya-likuvannya-zlamanyh-kistok-stvoryly-vcheni.html

Ракурс

Нову технологію для ефективного лікування зламаних кісток розробили науковці з Швеції та Японії.

У роботі над винаходом дослідники надихалися тканинами джерельця, який дозволяє черепу немовляти бути м’яким і гнучким для проходження через родові шляхи, після чого він твердне і стає міцною кісткою. Новий винахід — це тонка смужка альгінатного гідрогелю, одержуваного з водоростей. Про це повідомляє 4PDA.

Один бік смужки покритий електроактивним полімером поліпіролом (РРу), а інший бік включає нанофрагменти клітинної плазматичної мембрани (PMNF). Виявилося, що вплив струму низької напруги викликає збільшення обсягу РРу. Це запускає реакцію, яка змушує смужку згинатися в один бік. Автори винаходу запевняють, що можна буде надавати матеріалу різні форми.

Біологічна основа цього матеріалу свідчить, що клітини можуть природним чином мінералізуватися і тверднути, як кістка, при приміщенні всередину людського тіла. Вчені кажуть, що їхній винахід дозволить створити мікроботів з такого матеріалу, щоб вводити їх в складні переломи кісток. Цих ботів можна буде завдяки електроенергії змусити розширюватися, що дозволить заповнити дефіцит кістки і відновити її максимально швидко та ефективно.

Дослідники вже провели експеримент на курячих кістках у спеціальному середовищі культивування клітин, яка максимально хімічно схожа з людським тілом. Смужки матеріалу успішно обернулися навколо кісточок і перетворилися в єдину штучну кістку.

Нагадаємо, науковці з Тайваню з’ясували, що прискорити загоєння ран можуть крихітні пов’язки, які генерують електрику у відповідь на рух. Дослідники стверджують, що ці наногенератори мають дуже хорошу перспективу, бо зможуть живити крихітні медичні пластирі.

Джерело: 4PDA