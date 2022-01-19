Прискорити загоєння ран допоможуть наногенератори. Фото: 7dach.ru

https://racurs.ua/ua/n165939-pryskoryty-zagoiennya-ran-dopomojut-nanogeneratory-novyy-vynahid.html

Ракурс

Загоєнню ран у майбутньому допомагатимуть крихітні електрогенератори.

Природний процес загоєння ран складається зі складних взаємодій між клітинами та кровоносними судинами, генами та імунною системою. Але науковці з Тайваню з’ясували, що прискорити загоєння ран можуть крихітні пов’язки, які генерують електрику у відповідь на рух. Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що в середині-кінці 1900-х років вчені виявили, що стимуляція тканин електричним полем може поліпшити загоєння ран. У наші дні науковці працюють над дослідженнями п'єзоелектричних матеріалів, включаючи природні матеріали, такі як кристали, шовк, дерево, кістка, волосся та гума, а також синтетичні матеріали, такі як кварцові аналоги, кераміка та полімери. Ці матеріали генерують електричний струм при впливі механічних навантажень.

Автори наукового відкриття пишуть, що наногенератори з використанням синтетичних матеріалів мають дуже хорошу перспективу. Так звані п'єзоелектричні генератори, які створюють електроенергію у відповідь на вібрацію і механічні навантаження. Виявилося, що сучасні версії таких генераторів здатні живити крихітні медичні пластирі. Попри це дослідникам потрібно вирішити низку проблем з конструкцією цих пристроїв, щоб вони були зручними.

Нагадаємо, дослідники з Франції та Нідерландів виявили, що людський мозок може подорожувати в часі. З’ясувалося, що мозок людини вимірює епізодичні рухи, внаслідок чого відбувається плин часу в нашій свідомості.

Джерело: Phys.org