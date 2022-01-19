Ускорить заживление ран помогут наногенераторы. Фото: 7dach.ru

https://racurs.ua/n165939-uskorit-zajivlenie-ran-pomogut-nanogeneratory-novoe-izobretenie.html

Ракурс

Заживлению ран в будущем будут помогать крошечные электрогенераторы.

Естественный процесс заживления ран состоит из сложных взаимодействий между клетками и кровеносными сосудами, генами и иммунной системой. Но ученые из Тайваня выяснили, что ускорить заживление ран могут крошечные повязки, которые генерируют электричество в ответ на движение. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что в середине-конце 1900-х годов ученые обнаружили, что стимуляция тканей электрическим полем может улучшить заживление ран. В наши дни ученые работают над исследованиями пьезоэлектрических материалов, включая природные материалы, такие как кристаллы, шелк, дерево, кость, волос и резина, а также синтетические материалы, такие как кварцевые аналоги, керамика и полимеры. Эти материалы генерируют электрический ток при воздействии механических нагрузок.

Авторы научного открытия пишут, что наногенераторы с использованием синтетических материалов имеют очень хорошую перспективу. Так называемые пьезоэлектрические генераторы, которые создают электроэнергию в ответ на вибрацию и механические нагрузки. Оказалось, что современные версии таких генераторов способны питать крошечные медицинские пластыри. Несмотря на это, исследователям нужно решить ряд проблем с конструкцией этих устройств, чтобы они были удобными.

Напомним, исследователи из Франции и Нидерландов обнаружили, что человеческий мозг может путешествовать во времени. Выяснилось, что мозг человека измеряет эпизодические движения, вследствие чего происходит течение времени в нашем сознании.

Источник: Phys.org