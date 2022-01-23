Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n166073-blinken-vidreaguvav-na-ideu-vvedennya-sankciy-proty-rf-vje-zaraz.html

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Ідею запровадження санкції проти Російської Федерації вже зараз прокоментував державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що такі превентивні санкції зіпсують політику стримування Москви. Підставою для введення нових санкцій стане перетин російськими військами українського кордону. Про це Блінкен заявив в інтерв’ю CNN.

Якщо говорити про санкції, метою цих санкцій є стримування російської агресії. Тож якщо їх запровадити зараз, втратимо стримувальний ефект, — зазначив він.

За словами Блінкена, Сполучені Штати разом з Європою зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити країну-агресора від повномасштабного вторгнення в Україну.

Держсекретар наголосив, що США надали Україні рекордні за всі попередні роки обсяги військової допомоги.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв «сувору та скоординовану економічну відповідь» для Москви у разі вторгнення. Американський президент стверджував, що Путін «заплатить високу ціну».

Джерело: CNN