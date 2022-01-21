Переговори Блінкена і Лаврова в Женеві в Женеві. Фото: ria.ru

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Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова в Женеві завершилися.

Зустріч представників тримала 1,5 години, хоча на переговори було закладено 2 години. Таким чином, вони тривали менше запланованого. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Блінкен вже дав брифінг за результатами перемовин з Лавровим. За його словами, перетин російськими військовими кордону України буде розцінюватися як вторгнення. У такому разі Москві з Вашингтону дадуть швидку та жорстку відповідь. Зараз США підготують письмову відповідь Росії щодо пропозицій гарантій безпеки, після цього продовжаться консультації.

Ми чули, що говорять російські посадовці, що вони не мають наміру захоплювати Україну. Пан Лавров повторив мені це сьогодні. Але ми дивимось на видимі для всіх речі. І це вчинки та дії, а не слова, — цитує держсекретаря «Громадське».

За словами Блінкена, президент США Джо Байден готовий ще раз зустрітися з главою країни-агресора Володимиром Путіним, якщо це буде потрібно. Крім того, Сполучені Штати не збираються відступати від фундаментального принципу «відкритих дверей» до НАТО.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після переговорів заявив, що очільники Росії «ніколи не погрожували народові України».

Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, аналізом наших позицій про те, що Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не погрожувала українському народу, — заявив дипломат країни-агресора.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав можливі гібридні форми агресії Росії, за які Сполучені Штати з партнерами реагуватимуть запровадженням суворих санкцій.

Джерела: «Інтерфакс», «Громадське»