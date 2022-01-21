Канцлер Німеччини відхилив пропозицію Байдена обговорити Україну – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n166005-kancler-nimechchyny-vidhylyv-propozyciu-baydena-obgovoryty-ukrayinu-zmi.html

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Загроза нового масштабного вторгнення Росії в Україну зберігається й світові лідери намагаються вгамувати президента країни-агресора Володимира Путіна, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно відхилив запрошення президента США Джо Байдена обговорити українське питання.

За даними німецького видання Spiegel, Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Берліні через нову хвилю коронавірусу.

Наразі Німеччина та США розраховують організувати зустріч до середини лютого.

Раніше Берлін отримав від Естонії запит на схвалення поставки гаубиць в Україну. Однак країна неодноразово відмовлялася постачати Києву озброєння через Росію. За словами німецьких політиків, рішення щодо поставок зброї має історичний вимір, маючи на увазі напад нацистської Німеччини на СРСР під час Другої світової війни. Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

У січні Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в Україну ракети та іншу зброю американського виробництва.