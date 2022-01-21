Канцлер Германии отклонил предложение Байдена обсудить Украину – СМИ

https://racurs.ua/n166005-kancler-germanii-otklonil-predlojenie-baydena-obsudit-ukrainu-smi.html

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Угроза нового масштабного вторжения России в Украину сохраняется и мировые лидеры пытаются склонить у миру президента страны-агрессора Владимира Путина, однако канцлер Германии Олаф Шольц недавно отклонил приглашение президента США Джо Байдена обсудить украинский вопрос.

По данным немецкого издания Spiegel, Шольц принял такое решение из-за поездки в Мадрид, многочисленных встреч и желания присутствовать в Берлине из-за новой волны коронавируса.

Пока Германия и США рассчитывают организовать встречу до середины февраля. Ранее Берлин получил от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину. Однако страна неоднократно отказывалась поставлять Киеву вооружение из-за России. По словам немецких политиков, решение по поставкам оружия имеет историческое измерение, имея в виду нападение нацистской Германии на СССР во время Второй мировой войны. Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.

Ранее Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства.