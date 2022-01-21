Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве в Женеве. Фото: ria.ru

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Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в Женеве завершились.

Встреча представителей продолжалась 1,5 часа, хотя на переговоры были заложены 2 часа. Таким образом, они длились меньше запланированного. Об этом сообщает «Интерфакс».

Блинкен уже дал брифинг по результатам переговоров с Лавровым. По его словам, пересечение российскими военными границы Украины будет расцениваться как вторжение. В таком случае Москве из Вашингтона дадут быстрый и жесткий ответ. Сейчас США подготовят письменный ответ России относительно предложений гарантий безопасности, после этого продолжатся консультации.

Мы слышали, что говорят российские чиновники, что они не намерены захватывать Украину. Господин Лавров повторил мне это сегодня. Но мы смотрим на видимые для всех вещи. И это поступки и действия, а не слова, — цитирует госсекретаря «Общественное».

По словам Блинкена, президент США Джо Байден готов еще раз встретиться с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, если это потребуется. Кроме того, Соединенные Штаты не собираются отступать от фундаментального принципа «открытых дверей» в НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров заявил, что руководители России «никогда не угрожали народу Украины».

Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций о том, что Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу, — заявил дипломат страны-агрессора.

Напомним, президент США Джо Байден назвал возможные гибридные формы агрессии России, за которые Соединенные Штаты с партнерами будут реагировать введением суровых санкций.

Источники: «Интерфакс», «Общественное»