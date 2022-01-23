VelociRaptor 400 BRONCO. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n166071-ford-bronco-peretvoryly-na-zaryadjenyy-velociraptor-video.html

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Позашляховик Hennessey VelociRaptor 400 Bronco на базі стандартного джипа Ford Bronco представило тюнінг-ательє Hennessey Performance зі США.

За основу новинки взяли «Форд Бронко» з літровим бензиновим турбомотором V6 з об'ємом 2,7 л. Інженери змогли збільшити потужність двигуна до 411 к. с. завдяки новій програмі управління. Автомобіль «взули» у 18-дюймові диски з 35-дюймовими позашляховими покришками. Новинку також оснастили новими покришками, бамперами, додатковою світлотехнікою та висувними підніжками. Про це повідомляється на YouTube-каналі Hennessey Performance.

Інтер'єр і кузов прикрасили логотипами ательє Hennessey. Перед продажем кожен автомобіль обіцяють перевірити на спеціальному полігоні та продіагностувати. Фахівці заявляють про трирічну гарантію або 58 тис. км пробігу. Очікується випуск лише 200 екземплярів «зарядженого» позашляховика.

Нагадаємо, американський автовиробник Ford представив унікальну модель Bronco для пустельних перегонів. Машину побудували на базі серійного чотиридверного Bronco, але кожен елемент в авто серйозно модифікували і адаптували для перегонів у пустелі. Джип надійде в продаж у 2022 році й коштуватиме 200 тис. дол.