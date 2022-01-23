Президент Вірменії Армен Саркісян. Фото: yerkramas.org

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Армен Саркісян 23 січня подав у відставку з посади президента Вірменії.

У посланні до народу Саркісян подякував громадянам, солдатам і офіцерам вірменської армії. Також він висловив подяку колегам, співробітникам апарату президента та держслужбовцям. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

За словами Саркісяна, він довго обдумував це рішення після чотирьох років президенства. Запевнив, що його рішення не емоційне, а має певну логіку, бо у президента «немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час».

На цьому складному для нашої держави етапі, коли необхідна загальнонаціональна єдність, президентський інститут не повинен ставати мішенню пліток і теорій змови, тим самим відволікаючи увагу суспільства від найважливіших проблем, — заявив Саркісян.



Також він додав, що «глава держави, а іноді і його сім’я стають мішенню різних політичних груп».

Нагадаємо, у листопаді 2021 року у Нагірному Карабасі відновилися бойові дії. Міністерство оборони Азербайджану заявляло про нові обстріли з боку Вірменії в напрямку Кельбаджарського району.