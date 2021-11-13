У Нагорному Карабаху поновилися обстріли

Нагорний Карабах. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163020-u-nagornomu-karabahu-ponovylysya-obstrily.html

Ракурс

Нагорний Карабах знову обстрілюють. Міністерство оборони Азербайджану повідомило про нові обстріли з боку Вірменії в напрямку Кельбаджарського району.

Втрат серед особового складу армії Азербайджану немає. Про це повідомила прес-служба військового відомства.

Повідомляється, що обстріли почалися з полудня 13 листопада й лунали з позицій Вірменії в Йухари Шорджа Баскеркечярського району. Постріли здійснювали з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів.

Підрозділи азербайджанської армії вживають адекватних заходів, щоби не допустити провокації протилежної сторони, і зараз обстріли в цьому напрямку тривають, — йдеться в повідомленні.



Зауважимо, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався ще в 1988 році. Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту є Мінська група ОБСЄ.

27 вересня 2020 року в Нагірному Карабаху почався наступ азербайджанських військ. Азербайджан назвав відкриття вогню його військовими «контрнаступом», заявивши, що йдеться про відповідь на обстріли з боку вірменських сил. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у розв’язанні війни. Обидві країни заявили про вбитих і поранених та оголосили воєнний стан.