В Нагорном Карабахе возобновились обстрелы

Нагорный Карабах. Фото: istock

https://racurs.ua/n163020-v-nagornom-karabahe-vozobnovilis-obstrely.html

Ракурс

Нагорный Карабах снова обстреливают. Министерство обороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.

Потерь среди личного состава армии Азербайджана нет. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Сообщается, что обстрелы начались с полудня 13 ноября и звучали с позиций Армении в Иухаре Шорджа Баскеркечярского района. Выстрелы производили из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов.

Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры, чтобы не допустить провокации противоположной стороны, и сейчас обстрелы в этом направлении продолжаются, — говорится в сообщении.

Заметим, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался еще в 1988 году. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года. Посредником в налаживании переговоров о мирном урегулировании конфликта является Минская группа ОБСЕ.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе началось наступление азербайджанских войск. Азербайджан назвал открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрелы со стороны армянских сил. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в развязывании войны. Обе страны заявили об убитых и раненых и объявили военное положение.