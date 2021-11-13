ДТП. Фото: Новости N

https://racurs.ua/n163019-avto-policii-protaranilo-legkovushku-na-nikolaevschine-pyat-postradavshih-foto.html

Ракурс

ДТП сегодня, 13 ноября, произошло на Николаевщине возле села Сычавка. Вечером в субботу на трассе Николаев-Одесса столкнулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и Mitsubishi.

В результате аварии пострадали пять человек, среди них есть дети. Об этом сообщает «Новости-N» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, полиция хотела остановить какую-то машину, поэтому выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с легковым «Мицубиси». После столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Мицубиси» — женщину и двоих детей двух и четырех лет забрали с места происшествия с травмами. Водитель полицейского «Рено» также пострадал — есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и женщина-полицейская, которая была в «Рено». Полицейских с места ДТП забирала «скорая». На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции и бригада спасателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Харькове при участии 16-летнего подростка унесло жизнь человека. Подозреваемый в смертельном ДТП водитель «Инфинити» отказался сдать кровь на анализ даже после решения суда.

Источник: Новости-N