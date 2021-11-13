Американец ограбил банк и скрывался от полиции 50 лет

Ограбление банка. Фото: istock

https://racurs.ua/n163018-amerikanec-ograbil-bank-i-skryvalsya-ot-policii-50-let.html

Ракурс

В США мужчина ограбил банк на 215 тыс. долл. и 50 лет скрывался от полиции. Преступник был работником банка — в один из дней он ушел с пакетом денег.

Кражу обнаружили только спустя несколько дней. Об этом сообщает New York Post.

Преступника разыскивали. Через три месяца его чуть не задержали, после того как в баре он беседовал с супружеской парой. Американцы позже увидели ориентировку на грабителя по местному телевидению и узнали в ней своего знакомого.

Остаток жизни Конрад прожил в пригороде Бостона. Награбленного ему не хватило, в конце жизни у него были финансовые трудности. Перед смертью американец признался родственникам в преступлении. Он умер от рака в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве вооруженная пистолетом женщина совершила попытку ограбления банка.

Источник: New York Post