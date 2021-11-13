Чоловік. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163018-amerykanec-pograbuvav-bank-i-hovavsya-vid-policiyi-50-rokiv.html

Ракурс

У США чоловік пограбував банк на 215 тис. дол. і 50 років переховувався від поліції. Злочинець був працівником банку — одного дня він пішов із роботи із пакетом грошей.

Крадіжку виявили лише за кілька днів. Про це повідомляє New York Post.

Злочинця розшукували. Через три місяці його мало не затримали після того, як у барі він розмовляв із подружньою парою. Американці пізніше побачили орієнтування на грабіжника по місцевому телебаченню і впізнали в ньому свого знайомого.

Залишок життя Конрад прожив у передмісті Бостона. Награбованого йому не вистачило, наприкінці життя він мав фінансові труднощі. Перед смертю американець зізнався родичам у злочині. Він помер від раку у 2021 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві озброєна пістолетом жінка зробила спробу пограбування банку.

Джерело: New York Post