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ДТП. Фото: Новини N

Авто поліції протаранило легковик на Миколаївщині — п’ять постраждалих (ФОТО)

13 лис 2021, 20:40
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ДТП сьогодні, 13 листопада, трапилася на Миколаївщині біля села Сичавка. Увечері в суботу на трасі Миколаїв-Одеса зіштовхнулися автомобіль патрульної поліції Renault Duster із Mitsubishi.

Унаслідок аварії постраждали п’ять осіб, серед них є діти. Про це повідомляє «Новини-N» з посиланням на очевидців.

ДТП. Фото: Новини N

За словами свідків, поліція хотіла зупинити якусь з автівок, тому виїхала на зустрічну смугу. Саме там вона зіткнулася з легковиком «Міцубісі». Після зіткнення поліцейський автомобіль вилетів за межі проїзної частини та перекинувся.

ДТП. Фото: Новини N

Унаслідок ДТП постраждали пасажири «Міцубісі» — жінку та двох дітей двох та чотирьох років забрали з місця події з травмами. Водій поліцейського «Рено» також постраждав — є інформація, що його стан вкрай тяжкий. Отримала травми й жінка-поліцейська, яка була в Рено. Поліцейських із місця ДТП забирала «швидка». На місце пригоди прибуло кілька екіпажів патрульної поліції та бригада рятувальників.

ДТП. Фото: Новини N


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка забрала життя людини. Підозрюваний у смертельній ДТП водій «Інфініті» відмовився здати кров на аналіз навіть після рішення суду.

Джерело: Новини-N

Джерело: Ракурс


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