ДТП. Фото: Новини N

https://racurs.ua/ua/n163019-avto-policiyi-protaranylo-legkovyk-na-mykolayivschyni-p-yat-postrajdalyh-foto.html

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ДТП сьогодні, 13 листопада, трапилася на Миколаївщині біля села Сичавка. Увечері в суботу на трасі Миколаїв-Одеса зіштовхнулися автомобіль патрульної поліції Renault Duster із Mitsubishi.

Унаслідок аварії постраждали п’ять осіб, серед них є діти. Про це повідомляє «Новини-N» з посиланням на очевидців.

За словами свідків, поліція хотіла зупинити якусь з автівок, тому виїхала на зустрічну смугу. Саме там вона зіткнулася з легковиком «Міцубісі». Після зіткнення поліцейський автомобіль вилетів за межі проїзної частини та перекинувся.

Унаслідок ДТП постраждали пасажири «Міцубісі» — жінку та двох дітей двох та чотирьох років забрали з місця події з травмами. Водій поліцейського «Рено» також постраждав — є інформація, що його стан вкрай тяжкий. Отримала травми й жінка-поліцейська, яка була в Рено. Поліцейських із місця ДТП забирала «швидка». На місце пригоди прибуло кілька екіпажів патрульної поліції та бригада рятувальників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка забрала життя людини. Підозрюваний у смертельній ДТП водій «Інфініті» відмовився здати кров на аналіз навіть після рішення суду.

Джерело: Новини-N