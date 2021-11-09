ДТП. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n162837-dtp-u-harkovi-16-richnyy-vodiy-vidmovlyaietsya-zdavaty-krov-pislya-rishennya-sudu.html

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ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка забрала життя людини. Підозрюваний у смертельній ДТП водій «Інфініті» відмовився здати кров на аналіз навіть після рішення суду.

Про це заявив адвокат у справі Ігор Черняк та речник Харківської прокуратури, передає «Укрінформ».

Попри рішення суду про примусовий відбір зразків, в 16-річного підозрюваного в смертельній аварії на проспекті Гагаріна не вдалося взяти кров через його відмову. Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття, — заявив адвокат.

Рішення суду зобов’язувало підозрюваного здати кров, проте в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові. Черняк вважає, що такі дії підлітка можуть бути розцінені як умисне невиконання рішення суду.

Як пояснив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, і «цього достатньо для слідства».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Харкові влаштував 16-річний парубок, якому батьки купили машину 19 жовтня. Він неодноразово публікував у мережі фото та відео з їздою на швидкості понад 150 км/год. Смертельна аварія сталася 26 жовтня близько 20.45. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської зіткнулися авто Infiniti та Chevrolet.