ДТП. Фото: Голос

https://racurs.ua/n162837-dtp-v-harkove-16-letniy-voditel-otkazyvaetsya-sdavat-krov.html

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ДТП в Харькове при участии 16-летнего подростка забрало жизнь человека. Подозреваемый в смертельном ДТП водитель «Инфинити» отказался сдать кровь на анализ даже после решения суда.

Об этом заявил адвокат по делу Игорь Черняк и представитель Харьковской прокуратуры, передает «Укринформ».

Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа. Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния, — заявил адвокат.

Решение суда обязывало подозреваемого сдать кровь, однако в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови. Черняк считает, что такие действия подростка могут быть расценены как умышленное невыполнение решения суда.

Как объяснил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты взяли образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и «этого достаточно для следствия».

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Харькове устроил 16-летний парень, которому родители купили машину 19 октября. Он неоднократно публиковал в сети фото и видео с ездой на скорости более 150 км/ч. Смертельная авария произошла 26 октября около 20.45. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской столкнулись автомобили Infiniti и Chevrolet.