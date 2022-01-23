Президент Армении Армен Саркисян. Фото: yerkramas.org

https://racurs.ua/n166070-prezident-armenii-sarkisyan-podal-v-otstavku-pochemu-tak-proizoshlo.html

Ракурс

Армен Саркисян 23 января подал в отставку с поста президента Армении.

В послании к народу Саркисян поблагодарил граждан, солдат и офицеров армянской армии. Также он выразил благодарность коллегам, сотрудникам аппарата президента и госслужащим. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам Саркисяна, он долго обдумывал это решение после четырех лет президентства. Заверил, что его решение не эмоциональное, а имеет определенную логику, потому что у президента «нет необходимых инструментов для влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время».

На этом сложном для нашей страны этапе, когда необходимо общенациональное единство, президентский институт не должен становиться мишенью сплетен и теорий заговора, тем самым отвлекая внимание общества от важнейших проблем, — заявил Саркисян.



Также он добавил, что «глава государства, а иногда и его семья становятся мишенью различных политических групп».

Напомним, в ноябре 2021 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Министерство обороны Азербайджана заявляло о новых обстрелах со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района.