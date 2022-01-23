На границе с Румынией нашли застреленным украинского пограничника

На границе с Румынией нашли застреленным пограничника ГПСУ. Фото: bilgorod-d.gov.ua

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Ракурс

Мертвого военнослужащего Государственной пограничной службы обнаружили в Черновицкой области.

Тело 19-летнего пограничника нашли 21 января на границе с Румынией. На теле солдата, проходившего срочную службу в пограничном ведомстве, обнаружили следы огнестрельного ранения. Предварительно установлено, что ранение было несовместимо с жизнью. Об этом 23 января сообщает местное издание molbuk.ua.

По словам пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, на месте происшествия работали медики скорой и группа офицеров управления пограничного отряда. Полиции об инциденте тоже сообщили. Бровко отметил, что военнослужащий срочной службы характеризовался положительно.

О деталях данного инцидента будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств данного происшествия, исключительно с разрешения следственных органов, — отметил представитель ГПСУ.



Напомним, в ночь на 23 января в Черновицкой области военнослужащий Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь. Бойца ГПСУ госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: molbuk.ua