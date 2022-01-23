Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n166068-sholc-vyskazalsya-o-perspektivah-vstupleniya-ukrainy-v-nato.html

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Берлин высказался относительно требований Российской Федерации о гарантии нерасширения НАТО.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольца рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО. Североатлантический альянс не может гарантировать собственное нерасширение, но вступление стран Восточной Европы в НАТО пока не рассматривается. Этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть, — заявил канцлер.

Напомним, руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет временно оккупированный Крым. Также адмирал подчеркнул, что для вступления Украины в НАТО необходимо соответствовать всем требованиям Альянса, а «пока это невозможно из-за оккупации».

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены от Республиканской партии выдвинули предложение о присутствии Украины в НАТО в качестве страны «НАТО-плюс». После объявления Украины страной «НАТО-плюс» она получит военную и дипломатическую поддержку.

Источник: Süddeutsche Zeitung