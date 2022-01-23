Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n166068-sholc-vyslovyvsya-pro-perspektyvy-vstupu-ukrayiny-do-nato.html

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Берлін висловився щодо вимог Російської Федерації про гарантію нерозширення з боку НАТО.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольца розповів про перспективи вступу України до НАТО. Північноатлантичний альянс не може гарантувати власне нерозширення, але вступ країн Східної Європи до НАТО поки не розглядається. Це питання зараз не стоїть на порядку денному. Про це глава німецького уряду заявив в інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung.

Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. До чого це вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути, — заявив канцлер.

Нагадаємо, керівник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне тимчасово окупований Крим. Також адмірал наголосив, що для вступу України в НАТО необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, а «наразі це неможливо через окупацію».

Раніше повідомлялося, що американські конгресмени від Республіканської партії висунули пропозицію щодо присутності Україна в НАТО у якості країни «НАТО-плюс». Після оголошення України країною «НАТО-плюс» вона отримає військову та дипломатичну підтримку.

Джерело: Süddeutsche Zeitung