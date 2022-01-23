Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
США шукають у Катарі газ для Європи. Фото: profile.ru

США шукають у Катарі газ для Європи на випадок вторгнення РФ в Україну — FT

23 січ 2022, 17:08
999

Сполучені Штати Америки шукають заміну російському газу на випадок вторгнення Росії в Україну.

Американці ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу в Європу. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по поставках «блакитного палива». Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що гостра потреба у пошуку альтернатив газу з Росії виникла після того, як переговори державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не показали якогось серйозного прогресу.

За інформацією FT, існує потенціал довгострокових гарантій поставок «блакитного палива» з Катару, оскільки країна планує значно збільшити виробництво палива протягом декількох років. При цьому в короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки та наявності нерозподіленого газу.

Також повідомляється, що Катар вже проводить переговори з Великою Британією та Європейським союзом про можливі поставки газу.


Нагадаємо, у Раді національної безпеки США підтвердили, що шукають альтернативу російському газу для Європи на випадок надзвичайних ситуацій. Однак у Вашингтоні відмовилися коментувати перемовини з енергетичними компаніями.

Джерело: Financial Times

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів