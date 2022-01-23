США шукають у Катарі газ для Європи. Фото: profile.ru

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Сполучені Штати Америки шукають заміну російському газу на випадок вторгнення Росії в Україну.

Американці ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу в Європу. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по поставках «блакитного палива». Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що гостра потреба у пошуку альтернатив газу з Росії виникла після того, як переговори державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не показали якогось серйозного прогресу.

За інформацією FT, існує потенціал довгострокових гарантій поставок «блакитного палива» з Катару, оскільки країна планує значно збільшити виробництво палива протягом декількох років. При цьому в короткостроковій перспективі це буде залежати від готовності інших країн-клієнтів перенаправити поставки та наявності нерозподіленого газу.

Також повідомляється, що Катар вже проводить переговори з Великою Британією та Європейським союзом про можливі поставки газу.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки США підтвердили, що шукають альтернативу російському газу для Європи на випадок надзвичайних ситуацій. Однак у Вашингтоні відмовилися коментувати перемовини з енергетичними компаніями.

Джерело: Financial Times