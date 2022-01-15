США шукають, де взяти газ для ЄС в разі вторгнення Росії

https://racurs.ua/ua/n165752-ssha-shukaut-de-vzyaty-gaz-dlya-ies-v-razi-vtorgnennya-rosiyi.html

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Державний департамент США обговорив постачання газу до ЄС в разі нападу Росії на Україну чи санкцій проти РФ.

Штати звернулися до міжнародних енергетичних компаній із запитом, чи зможуть вони забезпечити додаткові постачання газу в разі потреби. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Це питання виникло на тлі стурбованості США через те, що Росія готується до можливого нового військового нападу на Україну.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання, — йдеться в публікації.

Компанії повідомили урядовцям США, що на ринку постачання газу панує напружена атмосфера й доступного газу мало, щоб замінити великі обсяги з Росії.

Держдепартамент, як зазначив співрозмовник видання, не просив компанії нарощувати виробництво.

Ми обговорили низку непередбачених ситуацій та обговорили спільні дії з нашими партнерами та союзниками, — повідомило джерело.

У прес-службі Ради національної безпеки США не коментували перемовин з енергетичними компаніями, але підтвердили, що планування на випадок надзвичайних ситуацій триває.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, РФ готує фейкову атаку на своїх військових для виправдання нападу на Україну.

Крім того, в США є інформація про те, що російські агенти впливу в Україні вже почали фабрикувати повідомлення про «українські провокації» в державних ЗМІ та соцмережах, щоб виправдати російське вторгнення — відповідна активність з листопада зросла на 200% і сягнула 3,5 тис. постів та повідомлень на день.

Джерело: Reuters