США ищут, где взять газ для ЕС в случае вторжения России

https://racurs.ua/n165752-ssha-ischut-gde-vzyat-gaz-dlya-es-v-sluchae-vtorjeniya-rossii.html

Ракурс

Государственный департамент США обсудил поставки газа в ЕС в случае нападения России на Украину или санкций против РФ.

Штаты обратились в международные энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае необходимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Этот вопрос возник на фоне обеспокоенности США из-за того, что Россия готовится к возможному новому военному нападению на Украину.

Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки, — говорится в публикации.

Компании сообщили чиновникам США, что на рынке поставок газа сохраняется напряженная атмосфера и доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России.

Госдепартамент, как отметил источник, не просил компании наращивать производство.

Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и обсудили совместные действия с нашими партнерами и союзниками, — сообщил источник.

В пресс-службе Совета национальной безопасности США не комментировали переговоры с энергетическими компаниями, но подтвердили, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.

Напомним, по данным американской разведки, РФ готовит фейковую атаку на своих военных для оправдания нападения на Украину.

Кроме того, в США есть информация о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об «украинских провокациях» в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение — соответствующая активность с ноября выросла на 200% и достигла 3,5 тыс. постов и сообщений в день.

Источник: Reuters