Уряд Молдови запроваджує надзвичайний стан. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n165932-gazprom-shantajuie-moldovu-kyshyniv-zaprovadjuie-nadzvychaynyy-stan.html

Ракурс

Надзвичайний стан готуються запровадити у Молдові через ультиматум російської компанії «Газпром».

Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі через ризик припинення постачання газу. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає до 20 січня авансовий платіж. Рішення уряду ще повинен затвердити парламент. Про це 19 січня повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Урядове рішення передбачає запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 60 днів, оскільки схожа ситуація може повторитися в лютому та березні 2022 року.

Російський «Газпром» вже заявляв, що 20 січня припинить постачання газу до Молдови, якщо Кишинів не внесе аванс. Віце-прем'єр-міністр країни Андрій Спану заявив, що країна може заплатити лише 38 із 63 млн дол., які вона винна росіянам.

Нагадаємо, 22 жовтня парламент Молдови оголосив 30-денний режим надзвичайного стану через ситуацію із газом. Контракт на постачання газу «Газпромом» у Молдові завершився наприкінці вересня. Його вдалося продовжити лише на місяць через суперечку щодо ціни «блакитного палива». Кишинів був незадоволеним надто високою ціною російського газу.

Джерело: NewsMaker