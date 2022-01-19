Правительство Молдовы вводит чрезвычайное положение. Фото: pravda.com

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Чрезвычайное положение готовятся ввести в Молдове из-за ультиматума российской компании «Газпром».

Правительство Молдовы на заседании 19 января одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе из-за риска прекращения поставок газа. Российский газовый монополист «Газпром» требует до 20 января авансовый платеж. Решение правительства еще должен утвердить парламент. Об этом 19 января сообщает молдавское издание NewsMaker.

Правительственное решение предусматривает введение режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней, поскольку похожая ситуация может повториться в феврале и марте 2022 года.

Российский «Газпром» уже заявлял, что 20 января прекратит поставки газа в Молдову, если Кишинев не внесет аванс. Вице-премьер-министр страны Андрей Спану заявил, что страна может заплатить лишь 38 из 63 млн долл., которые она должна россиянам.

Напомним, 22 октября парламент Молдовы объявил 30-дневный режим чрезвычайного положения из-за ситуации с газом. Контракт на поставку газа «Газпромом» в Молдове завершился в конце сентября. Его удалось продлить лишь на месяц из-за спора относительно цены «голубого топлива». Кишинев был недоволен слишком высокой ценой российского газа.

Источник: NewsMaker