Зеленский пообещал завершить судебную реформу — Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января провел новые переговоры с украинскими властями. После разговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он вышел к прессе.

Владимир Зеленский пообещал Блинкену завершить судебную реформу.

Эта тема сегодня поднималась на переговорах госсекретаря США с президентом. Блинкен подчеркнул, что демократические реформы в Украине важны для настоящей независимости Киева от Москвы.

По его словам, США выделят Украине дополнительно 300 млн долл. в 2022 году. Блинкен также призвал украинское общество к единству перед опасностью России.

Украинский министр Кулеба напомнил, что РФ ведет войну против Украины уже восьмой год.

В конфликте есть только одно решение — дипломатическое. Россия должна продолжить переговоры с западными партнерами, в частности, в нормандском формате. Нет ничего такого, что Америка и другие партнеры говорили бы об Украине, чего бы Украина не знала. По плану РФ уже не должно было существовать, — сказал министр.

Кулеба заявил, что Украина надеется на результативные переговоры Блинкена и Лаврова 21 января, следствием которых стало возвращение России на дипломатический путь разрешения конфликта.

Блинкен также прокомментировал слухи о разногласиях между США и Европой по поводу санкций против РФ.

По словам американского дипломата, Брюссель и Вашингтон будут действовать скоординированно и целенаправленно.

В Женеве я услышу, что Россия может представить после первых шагов дипломатического процесса, — сказал Блинкен

Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь США дал понять, что Вашингтон пока не предоставлял Москве никаких письменных ответов или вариантов договоренностей, чего требовал Кремль.

Блинкен отметил, что сначала он намерен провести переговоры с Лавровым в Женеве 21 января, а в дальнейшем Белый дом сделает выводы о «приверженности Москвы к пути дипломатии».

Неожиданный визит Блинкена в Киев, о котором стало известно только накануне, является частью его поездки в Украину и Германию. Целью турне является попытка предотвратить угрозу российского вторжения или любую другую эскалацию со стороны РФ.

20 января Блинкен посетит Берлин, где проведет совместную встречу с остальными главами МИД стран «трансатлантической четверки», в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания.