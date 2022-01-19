Зеленський пообіцяв завершити судову реформу - Блінкен

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Держсекретар США Ентоні Блінкен провів нові переговори з українською владою. Після розмов із президентом Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою він вийшов до преси.

Володимир Зеленський пообіцяв Блінкену завершити судову реформу.

Ця тема сьогодні порушувалась на переговорах держсекретаря США з президентом. Блінкен наголосив, що демократичні реформи в Україні є важливими для справжньої незалежності Києва від Москви.

За його словами, США виділять Україні додатково 300 млн дол. у 2022 році. Блінкен також закликав українське суспільство до єдності перед загрозою Росії.

Український міністр Кулеба нагадав, що РФ веде війну проти України вже восьмий рік.

У конфлікті є лише одне рішення — дипломатичне. Росія має продовжити переговори з західними партнерами, зокрема в нормандському форматі. Немає нічого такого, що Америка та інші партнери говорили б про Україну, чого б Україна не знала. За планом РФ України вже не повинно було існувати, — сказав міністр.

Кулеба заявив, що Україна сподівається на результативні переговори Блінкена та Лаврова 21 січня, наслідком яких стало б повернення Росії на дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

Блінкен також прокоментував чутки про розбіжності між США та Європою щодо санкцій проти РФ.

За словами американського дипломата, Брюссель та Вашингтон діятимуть «скоординовано та цілеспрямовано».

У Женеві я почую, що Росія може представити після перших кроків дипломатичного процесу, — сказав Блінкен

Відповідаючи на запитання журналістів, держсекретар США дав зрозуміти, що Вашингтон поки не надавав Москві жодних письмових «відповідей» чи варіантів домовленостей, чого вимагав Кремль.

Блінкен зазначив, що спочатку він має намір провести переговори з Лавровим у Женеві 21 січня, а надалі Білий дім зробить висновки щодо «відданості Москви шляху дипломатії».

Несподіваний візит Блінкена в Київ, про який стало відомо лише напередодні, є частиною його поїздки до України та Німеччини. Метою турне є спроба запобігти загрозі російського вторгнення чи будь-якій іншій ескалації з боку РФ.

20 січня Блінкен відвідає Берлін, де проведе спільну зустріч з рештою голів МЗС країн «трансатлантичної четвірки», до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія.