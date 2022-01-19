Мінцифри назвало дату, коли тисячу за вакцинацію дозволять витрачати на ліки

Тисяча Зеленського. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n165930-mincyfry-nazvalo-datu-koly-tysyachu-za-vakcynaciu-dozvolyat-vytrachaty-na-liky.html

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Тисячу гривень за вакцинацію завдяки послузі «єПідтримка» можна буде витратити на ліки вже з 24 січня.

Всі банки України, які задіяні в цій програмі, вже готові технічно до запуску цього оновлення. Скористатися послугою можуть українці, яким вже є 60 років. Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Витратити «тисячу Зеленського» можна протягом чотирьох місяців. Про це 19 січня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

За словами міністра, в уряді продовжують працювати над технічною частиною реалізації послуги в «Дії». Всього за час проекту було подано 7,2 млн заявок, оформлено 8,4 млн карт і витрачено 1,5 млрд грн. Найчастіше українці витрачали гроші на книги, кіно та квитки на внутрішні перевезення.

Команді Мінцифри вдалося розробити унікальний механізм отримання послуги в кілька кліків: без черг, контактів з людьми і держустановами. Це можливість подбати про своє здоров’я, що особливо актуально під час пандемії, — запевнив Федоров.

Він додав, що у найближчих планах розвитку проекту — надати можливість отримати 1 тис. грн допомоги вакцинованим підліткам віком від 12 до 17 років.

Як відомо, тисячу гривень за вакцинацію можуть отримати всі повнолітні українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання. Витратити ці гроші можна онлайн або шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії.

Програма стартувала 19 грудня 2021 року й триватиме до 18 грудня 2022 року. Вона реалізуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі, в другому-третьому кварталі 2022 року, буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

Нагадаємо, 19 січня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким дозволив витратити «тисячу Зеленського» на ліки. Однак це рішення стосується лише осіб, віком від 60 років. Також уряд хоче поширити «тисячу Зеленського» на вакцинованих підлітків.