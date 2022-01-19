Минцифры назвало дату, когда тысячу за вакцинацию разрешат тратить на лекарства

Тысяча Зеленского. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n165930-mincifry-nazvalo-datu-kogda-tysyachu-za-vakcinaciu-razreshat-tratit-na-lekarstva.html

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Тысячу гривен за вакцинацию благодаря услуге «єПідтримка"можно будет потратить на лекарства уже с 24 января.

Все банки Украины, которые задействованы в этой программе, уже готовы технически к запуску этого обновления. Воспользоваться услугой могут украинцы, которым уже есть 60 лет. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Потратить «тысячу Зеленского» можно в течение четырех месяцев. Об этом 19 января сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

По словам министра, в правительстве продолжают работать над технической частью реализации услуги в «Дія». Всего за время проекта было подано 7,2 млн заявок, оформлены 8,4 млн карт и потрачены 1,5 млрд грн. Чаще всего украинцы тратили деньги на книги, кино и билеты на внутренние перевозки.

Команде Минцифры удалось разработать уникальный механизм получения услуги в несколько кликов, без очередей и контактов с людьми и госучреждениями. Это возможность позаботиться о своем здоровье, что особенно актуально во время пандемии, — заверил Федоров.

Он добавил, что в ближайших планах развития проекта — предоставить возможность получить 1 тыс. грн помощи вакцинированным подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.

Как известно, тысячу гривен за вакцинацию могут получить все совершеннолетние украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения. Потратить эти деньги можно онлайн или путем безналичного расчета через терминал компании.

Программа стартовала 19 декабря 2021 года и продлится до 18 декабря 2022 года. Она будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія». На втором этапе, во втором-третьем квартале 2022 года, будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате.

Напомним, 19 января Кабинет министров Украины принял решение, которым разрешил потратить «тысячу Зеленского» на лекарства. Однако это решение касается только лиц в возрасте от 60 лет. Также Правительство хочет распространить «тысячу Зеленского» на вакцинированных подростков.