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Ракурс
США ищут в Катаре газ для Европы. Фото: profile.ru

США ищут в Катаре газ для Европы на случай вторжения РФ в Украину — FT

23 янв 2022, 17:08
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Соединенные Штаты Америки ищут замену российскому газу на случай вторжения России в Украину.

Американцы ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне опасаются, что вторжение России в Украину может ударить по поставкам «голубого топлива». Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что острая потребность в поиске альтернатив газу из России возникла после того, как переговоры государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не показали какого-то серьезного прогресса.

По информации FT, существует потенциал долгосрочных гарантий поставок «голубого топлива» из Катара, поскольку страна планирует значительно увеличить производство топлива в течение нескольких лет. При этом в краткосрочной перспективе это будет зависеть от готовности других стран-клиентов перенаправить поставки и наличия нераспределенного газа.

Также сообщается, что Катар уже проводит переговоры с Великобританией и Европейским Союзом о возможных поставках газа.


Напомним, в Совете национальной безопасности США подтвердили, что ищут альтернативу российскому газу для Европы на случай чрезвычайных ситуаций. Однако в Вашингтоне отказались комментировать переговоры с энергетическими компаниями.

Источник: Financial Times

Источник: Ракурс


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